"وزير الأوقاف الأردني": إجراءات صارمة بحق المتورطين في أزمة الحجاج المخالفين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن الدكتور محمد الخلايلة، الخميس عن إجراءات صارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها في حال أثبتت التحقيقات الجارية تورطها في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج.
وأشار "الخلايلة" وفق وكالة الأنباء الأردنية إلى أن التحقيقات الأولية أكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهمية بالتحايل وتسفير حجاج أردنيين بصورة غير نظامية؛ حيث إن النيابة العامة ما زالت تواصل تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعودية لغايات أداء فريضة الحج؛ مما تسبب بوفاة بعضهم.
وواصلت النيابة العامة في الأردن تحقيقاتها في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج إطار البعثة الرسمية خلال عام 2024، والتي نجم عنها وفاة 99 حاجًّا.
وكشفت النيابة العامة في تصريح صحفي، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المشتكى عليهم في القضية إلى 54 شخصًا، وتوقيف 27 منهم في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأضافت أنها قامت بمنع سفر 27 مشتكىً عليهم، واستمعت إلى 35 شاهدًا، وقررت إغلاق 3 شركات بموجب قانون منع الاتجار بالبشر حسب المادة 15 من نفس القانون، والحجز على الأموال والمتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة الأعمال الجرمية.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق؛ مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت في إزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.