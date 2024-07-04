"وزير الأوقاف الأردني": إجراءات صارمة بحق المتورطين في أزمة الحجاج المخالفين

وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية، ولا يزال هناك عدد من الشركات قيد التحري والتدقيق؛ مشيرة إلى أنها ستعمل بشكل مكثف لجمع الأدلة للوصول إلى العدالة وإعادة الحق لأصحابه ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تسببت في إزهاق أرواح أردنيين والتغرير بهم والاحتيال عليهم والاتجار بهم.