تركيا تعلن الحداد 3 أيام احترامًا لضحايا القصف على المستشفى في غزة

وفي حين اتهمت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة إسرائيل بقصف المستشفى، نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد، مؤكدًا امتلاكه "أدلة" على ذلك، فيما نفت الحركة ذلك متهمة إسرائيل.