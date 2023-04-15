الأوضاع تنقلب رأساً على عقب في الخرطوم.. الدعم السريع يسيطر على القصر الرئاسي والجيش يعدّها "قوة متمردة"

يأتي ذلك امتداداً لتطورات الأوضاع في الساحة السودانية خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على المطار الحربي بمدينة مروي، وتوقف تام لحركة الطيران بمطار الخرطوم وسط اشتباكاتٍ في محيط المطارَيْن.