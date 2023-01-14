"لن يغفرا لي".. "هاري": أشياء عن أبي وأخي لا أريد أن يعرفها العالم!

وقال، في مقابلة نشرتها صحيفة "ذي تلغراف" أمس الجمعة: "كانت مسودة "الكتاب" الأولى مختلفة؛ كانت تضم 800 صفحة، أما الكتاب بصيغته النهائية فيقع في 400 صفحة فقط، كان من الممكن إصدار كتابين على هذا النحو، وكان الجزء الأصعب هو إزالة مقاطع".