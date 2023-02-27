اليابان تشتري 400 صاروخ "توماهوك" من أمريكا

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشتري 400 صاروخ من طراز "توماهوك" من الولايات المتحدة، في حين تعزز حكومته دفاعاتها في ظل تهديدات من بينها الصين.