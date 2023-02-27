العالم

اليابان تشتري 400 صاروخ "توماهوك" من أمريكا

تعزز دفاعاتها في ظل تهديدات من بينها الصين
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
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أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستشتري 400 صاروخ من طراز "توماهوك" من الولايات المتحدة، في حين تعزز حكومته دفاعاتها في ظل تهديدات من بينها الصين.

وقال "كيشيدا" للجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب: "تتمثّل خطة بلدنا بشراء 400 وحدة من صواريخ توماهوك هذه"، من دون تقديم تفاصيل؛ نظراً للحساسية العسكرية للصفقة، وفقاً لـ"فرانس برس".

وذكر وزير الدفاع في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، أن اليابان خصصت 211,3 مليار ين (1,5 مليار دولار) لشراء صواريخ خلال العام المالي المقبل، بدلاً من تقسيم عملية الشراء على سنوات عدة.

الصين
رئيس الوزراء الياباني
صواريخ توماهوك
فوميو كيشيدا

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