على وقع زيارة "بيلوسي" المحتملة.. الصين تحظر واردات 2000 شركة أغذية تايوانية

وصدر قرار التعليق، في الوقت الذي حذرت فيه الصين "بيلوسي" مرارًا من الذهاب إلى تايوان، التي تعتبرها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.