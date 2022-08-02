على وقع زيارة "بيلوسي" المحتملة.. الصين تحظر واردات 2000 شركة أغذية تايوانية

حظرت الصين الواردات من أكثر من 2000 شركة مواد غذائية تيوانية، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، قبيل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، لتايوان.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، فإنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية؛ تم إدراج 2066 شركة في لائحة "تعليق الاستيراد".
ووفق حسابات "رويترز" بناءً على بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإنه من بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز؛ تم إدراج 35 شركة ضمن "تعليق الاستيراد".
وصدر قرار التعليق، في الوقت الذي حذرت فيه الصين "بيلوسي" مرارًا من الذهاب إلى تايوان، التي تعتبرها تابعة لها، في زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" الذي تتعهد واشنطن بالالتزام به.
ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من عمليات التعليق، إلا أن أكبر صادرات تايوان إلى الصين من حيث القيمة هي الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والمواد الكيماوية.
وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من المنتجات الغذائية من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلى مخاوف بشأن آفات زراعية، وهو ما نفته تايوان بشدة.
من ناحيته، قال مجلس الزراعة التايواني في بيان إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة أحدث الشركات المتضررة من التعليق "قصير الأجل".
وفي عام 2021، سجلت واردات الصين من تايوان رقما قياسيا بلغ 189 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية تايوانية.