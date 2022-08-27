خبير أمريكي: إدارة "بايدن" المتخاذلة سلّمت العراق لإيران

العراق ليس بلدًا عاديًّا

وأبدى الكاتب أسفه الشديد على ترك الولايات المتحدة المجال لإيران للتوغل أكثر في الشأن العراقي قائلًا: "وعادةً لا تدلي واشنطن برأيها حول نتائج الانتخابات في دول أخرى، وتفضل بدلًا من ذلك التركيز على دعم المؤسسات. لكن للأسف العراق ليس بلدًا عاديًّا، بالنظر إلى أن الحكم الديمقراطي الناشئ فيه يواجه العديد من الصعوبات في ظل الضغوط التي تمارسها الذراع الإيرانية الطويلة النافذة في العراق، أي ميليشيا "قوات الحشد الشعبي" التي يبلغ قوامها حوالي 100 ألف عنصر.