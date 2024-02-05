عاقبوا المشروع الاستعماري.. "اشتية" يطالب مجلس الأمن بتبني نداءات وقف العدوان فوراً

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تلقى عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة حول خطط مدرسية وتعليمية لأولادهم، وقال: "أولاً سلامتكم فوق كل شيء، وكل شيء يمكن أن يعوض إلا أرواح أولادنا وأهلنا، ورغم ذلك فإن لدى جميع الوزارات الخدماتية، بما فيها التربية والتعليم، وسلطة المياه، والطاقة خططاً واضحة من أجل توفير كل الممكن لمساعدة أهلنا عند توقف العدوان".