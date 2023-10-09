استشهاد ٥٠ فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي على شمال غزة

يذكر أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي أرتفع إلى ٥٦٠ شهيدًا، ونحو ٢٩٠٠ جريح، بينهم أطفال ونساء، وقد تسبب القصف الإسرائيلي المكثف في تدمير مئات المنازل بشكل كلي، والآلاف بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي لطرق واصلة بين مدن قطاع غزة.