الرئيس الفرنسي يعين وزير خارجية سابق موفدًا خاصًا إلى لبنان

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، اليوم (الأربعاء) موفدًا خاصًا إلى لبنان، الذي دخل منذ مدة في أزمة سياسية واقتصادية صعبة، وبقيت البلاد حتى الآن دون رئيس عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون.