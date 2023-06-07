الرئيس الفرنسي يعين وزير خارجية سابق موفدًا خاصًا إلى لبنان

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، اليوم (الأربعاء) موفدًا خاصًا إلى لبنان، الذي دخل منذ مدة في أزمة سياسية واقتصادية صعبة، وبقيت البلاد حتى الآن دون رئيس عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون.
وقدمت قوى مسيحية ومعارضة في لبنان الأحد الماضي، الوزير السابق جهاد أزعور مرشحًا لمنصب رئاسة الجمهورية، أمام سليمان فرنجية زعيم تيار المردة والمحسوب على فريق ميليشيا حزب الله وحركة أمل.
ويشغل "أزعور" منصب مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وقد شغل منصب وزير المال اللبناني بين 2005 و2008.