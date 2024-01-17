وكالة الأنباء الأمريكية.. أمريكا تتوقع إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

نقلت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" عن مصادر رفيعة المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ أن الولايات المتحدة تتوقع إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية بعد هجمات البحر الأحمر، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أزالت الحوثيين من القائمة في فبراير 2021.
وشنّ الحوثيون عدداً كبيراً من الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها خلال الأشهر القليلة الماضية، وشهد التطور الأخير في المنطقة شن أول ضربة ناجحة ضد سفينة تابعة للولايات المتحدة منذ أن بدأت المجموعة في استهداف السفن في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.
وكانت للهجمات الحوثية عواقب اقتصادية خطيرة، حيث ارتفعت تكلفة شحن الحاويات من آسيا إلى شمال أوروبا بنسبة 173%.