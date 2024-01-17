وكالة الأنباء الأمريكية.. أمريكا تتوقع إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

وشنّ الحوثيون عدداً كبيراً من الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها خلال الأشهر القليلة الماضية، وشهد التطور الأخير في المنطقة شن أول ضربة ناجحة ضد سفينة تابعة للولايات المتحدة منذ أن بدأت المجموعة في استهداف السفن في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي.