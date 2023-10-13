تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يقرُّ بمقتل 12 جندياً إضافياً

أقرَّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمقتل 12 جندياً إسرائيلياً إضافياً منذ منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.
ونشر الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، قائمة بأسماء 31 جندياً إضافياً قُتلوا منذ بدء المواجهات؛ ليرتفع العدد المعلن إلى 236 ضابطاً وجندياً.
وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، مقتل الجنرال ليئون بار، والرائد أهارون آرثر ماركوفيتشي، خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة "حماس" في مستوطنة كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.
وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى ما يزيد على 1300، ونحو 3300 مصاب.