تل أبيب.. الجيش الإسرائيلي يقرُّ بمقتل 12 جندياً إضافياً

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، مقتل الجنرال ليئون بار، والرائد أهارون آرثر ماركوفيتشي، خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى".