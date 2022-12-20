لم يشارك بها مدني.. "البشير" مفتخراً في "محاكمة انقلاب 89": أنا قائد ثورة!

وحكم "البشير" السودان عقب الإطاحة بحكومة مدنية انتُخبت في 1986 بعد عامٍ من انتفاضة أنهت 16 عاماً من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري؛ الذي وصل إلى السلطة عبر انقلابٍ نفّذه في مايو 1969، كان الثاني منذ استقلال السودان في عام 1956 بعد انقلاب الفريق عبود؛ في نوفمبر 1958 الذي استمر حتى أكتوبر 1964.