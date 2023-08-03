مقتل وإصابة 3 أطفال بانفجارات ألغام في الحديدة غربي اليمن

سقط 3 أطفال بين قتيل وجريح؛ إثر انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
وقال المرصد اليمني للألغام اليوم الأربعاء: إن الطفل "محمد أمين مجهصي (12 عامًا) قُتِل نتيجة انفجار لغم أرضي للحوثيين، أثناء رعيه للماشية (أغنام) بمنطقة ضمى التابعة لمديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة".
وأضاف المرصد أن طفلين آخرين، أحدهما قُتل والثاني أصيب، في حادثتين منفصلتين لانفجار لغمين في مديريتي الدريهمي والتحيتا بنفس المحافظة، خلال الـ72 ساعة الماضية.
وتُعَد الحديدة، واحدةً من أكثر المحافظات اليمنية تلوثًا بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.. ووفق إحصائيات أممية فإن 92 ضحية مدنية سقطوا بين قتيل وجريح في المحافظة، فقط خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.