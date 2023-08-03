مقتل وإصابة 3 أطفال بانفجارات ألغام في الحديدة غربي اليمن

وتُعَد الحديدة، واحدةً من أكثر المحافظات اليمنية تلوثًا بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.. ووفق إحصائيات أممية فإن 92 ضحية مدنية سقطوا بين قتيل وجريح في المحافظة، فقط خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.