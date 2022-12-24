واشنطن توافق على مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار بينها صواريخ باتريوت

وردّت روسيا على فرض حد أقصى للسعر، الجمعة، بالتهديد بخفض إنتاجها من النفط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مطلع العام المقبل، بوقف المبيعات للدول التي تدعم الإجراء الذي يسعى للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب.