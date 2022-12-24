واشنطن توافق على مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 45 مليار دولار بينها صواريخ باتريوت

من المتوقع موافقة المشرعين الأمريكيين على حزمة مساعدات بقيمة 45 مليار دولار لأوكرانيا، مع عودة الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ من واشنطن حاملاً وعداً بالحصول على صواريخ باتريوت للمساعدة على صد الغزو الروسي.
تأتي المساعدة العسكرية والاقتصادية، وهي جزء من مشروع قانون أوسع للإنفاق الحكومي، بعد مساعدة أمريكية بقيمة نحو 50 مليار دولار أرسلتها إلى أوكرانيا هذا العام، إضافة إلى عقوبات فرضها الغرب على روسيا تتضمن الآن سقفاً على أسعار النفط الروسي.
وردّت روسيا على فرض حد أقصى للسعر، الجمعة، بالتهديد بخفض إنتاجها من النفط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مطلع العام المقبل، بوقف المبيعات للدول التي تدعم الإجراء الذي يسعى للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب.