القدس.. صافرات الإنذار تدوي في محيط المسجد الأقصى

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: إن السلطات الإسرائيلية طلبت من المستوطنين في جميع المستوطنات التي تبعد مسافة 10 كم عن الحدود مع لبنان بالدخول إلى الملاجئ فورًا.