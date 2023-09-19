الجيش الليبي: مركز مدينة درنة بالكامل وجميع أسواقها ومقراتها الإدارية أصبحوا في البحر

وفي التفاصيل، قال "المسماري" في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن معظم الطرق في درنة وحولها تدمرت بسبب السيول، حيث تسبب الإعصار دانيال، الذي ضرب شرق ليبيا الأسبوع الماضي، في سيول وفيضانات عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف وإلحاق أضرار شديدة بالبنية التحتية.