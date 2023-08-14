لبنان يجمد ويرفع السرية بصورة نهائية عن جميع حسابات رياض سلامة وعائلته

وأكّدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أنّ رياض سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".