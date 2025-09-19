بعد تصويت مثير للجدل.. مجلس الأمن يقر إعادة فرض العقوبات على إيران ويرفض مشروع رفعها الدائم

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، ضد مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، لتبقى أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية مهلة ثمانية أيام للتوصل إلى اتفاق يمدد تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.
وجاء التصويت بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الدولية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وفي تفاصيل التصويت، أيّدت روسيا والصين وباكستان والجزائر مشروع القرار، فيما عارضته تسع دول من الأعضاء الخمسة عشر، بينما امتنعت دولتان عن التصويت، في مشهد يعكس عمق الانقسامات داخل المجلس بشأن الملف الإيراني.