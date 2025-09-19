بعد تصويت مثير للجدل.. مجلس الأمن يقر إعادة فرض العقوبات على إيران ويرفض مشروع رفعها الدائم

وجاء التصويت بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الدولية، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.