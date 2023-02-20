"معجزة" وصل بعدها "بلينكن" لتركيا.. 14 يومًا على "المدمر" والانهيارات قائمة!

وأعلنت شركة الخطوط التركية، الأحد، أنها قامت بإجلاء أكثر من 256 ألف شخص من مناطق الزلزال حتى الآن، وقال المدير العام للشركة، بلال أكشي، عبر "تويتر": إن الخطوط التركية سيّرت 3 آلاف و32 رحلة جوية متعلقة بكارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وتم إجلاء 265 ألفًا و754 شخصًا من المنطقة عبر تلك الرحلات، ونقل 143 ألفًا و740 فردًا من فرق الإنقاذ والإغاثة الإنسانية، و10 آلاف و753 طنًا من المساعدات عبر 177 رحلة شحن جوي، وأضاف أنه تقرر استمرار رحلات الإجلاء حتى الأول من مارس المقبل.