"إننا على حافتها".. الاتحاد الأوروبي يحذّر من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط

حذّر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم "الخميس"، من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.
وقال "بوريل"، قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في منتجع بجزيرة كابري الإيطالية: "لا أريد أن أبالغ، لكنّنا على حافة حرب؛ حرب إقليمية في الشرق الأوسط".
وأضاف: "إنّ التركيز يجب أن يكون على الوضع الإنساني في غزة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وعن الردّ الإيراني على الضربة التي نفذتها إسرائيل في القنصلية الإيرانية في سوريا؛ قال بوريل: "علينا أن نطلب من إسرائيل ردًّا منضبطًا على الهجوم الإيراني. لا يمكننا التصعيد".
وحثّ الزعماءَ الغربيين على تقديم المزيد من الدعم الحيوي لأوكرانيا في حربها المستمرّة منذ عامين مع روسيا.