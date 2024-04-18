"إننا على حافتها".. الاتحاد الأوروبي يحذّر من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط

وعن الردّ الإيراني على الضربة التي نفذتها إسرائيل في القنصلية الإيرانية في سوريا؛ قال بوريل: "علينا أن نطلب من إسرائيل ردًّا منضبطًا على الهجوم الإيراني. لا يمكننا التصعيد".