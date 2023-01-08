"ستولتنبرج": السويد وفنلندا قد تنضمّان إلى "الناتو" خلال 2023

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم "الأحد"، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى "الناتو" اعتبارًا من عام 2023، لكن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.
وقال "ستولتنبرج": "أتوقع أن تتمّ عملية الانضمام في 2023، لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق؛ لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري اللذين لم يصادقا على الاتفاقية بعد"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في يوليو الماضي، عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها فيما يتعلق بتصدير الأسلحة، ومكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن فنلندا والسويد احترمتا هذا الاتفاق، وتعهّدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل، بالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام.