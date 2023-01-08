"ستولتنبرج": السويد وفنلندا قد تنضمّان إلى "الناتو" خلال 2023

وأشار إلى أن فنلندا والسويد احترمتا هذا الاتفاق، وتعهّدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل، بالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام.