تأجيل قرار مصيري.. هل ينجو "ترامب" من الإدانة في قضية الممثلة الإباحية؟

ويرى محامو ترامب أنه لا ينبغي أن تستمع هيئة المحلفين لأي شهادة من هوب هيكس حول الأحداث التي وقعت في عام 2018 عندما كانت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض. ويستندون في ذلك إلى حكم المحكمة العليا الذي يحظر على المدعين العامين تقديم شهادة من مستشاري الرئيس لغرض استجواب الفعل الرسمي. كما جادلوا بأن تغريدات ترامب على حسابه الرسمي على تويتر، مثل سلسلة المنشورات في عام 2018 التي تنفي مخطط أموال التكتم مع ستورمي دانيالز، لا ينبغي أن تُعرض كأدلة في المحاكمة.