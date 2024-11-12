تأجيل قرار مصيري.. هل ينجو "ترامب" من الإدانة في قضية الممثلة الإباحية؟

اتفق محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومكتب المدعي العام في مانهاتن على تأجيل النشاط في قضية التورط في دفع مبالغ مالية لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز قبل 2016، المثيرة للجدل حتى التاسع عشر من نوفمبر، وذلك لإعطاء محامي ترامب الوقت الكافي لتقديم حجج جديدة حول تأثير فوزه في الانتخابات على هذه القضية الحساسة. كان من المتوقع أن يصدر القاضي خوان مرشان حكمه يوم الثلاثاء، ولكن بدلاً من ذلك، وافق الطرفان على تأجيل المواعيد النهائية، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه القضية.
يرى المدعي العام ماثيو كولانجيلو أن هذه الظروف غير مسبوقة، حيث إن الحجج التي قدمها محامو الدفاع تتطلب دراسة متأنية لضمان تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة. فمن ناحية، هناك حكم بالإدانة من هيئة محلفين بعد محاكمة يفترض أنها منتظمة، ومن ناحية أخرى، هناك مكتب الرئيس الذي يجب أن يتمتع بحصانة معينة. يجادل محامو ترامب بأن التأجيل وإسقاط التهم ضروريان لتجنب العوائق الدستورية أمام قدرة الرئيس السابق على الحكم.
في يونيو، قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن ترامب يتمتع بحصانة واسعة للأفعال الرسمية خلال فترة وجوده في المنصب. وقد ساعدت هذه القضية ترامب في تأجيل حكم إدانته مرتين، كما أثرت على قضية التلاعب في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن العاصمة. يطالب ترامب بإسقاط لائحة الاتهام أو على الأقل إلغاء إدانته، مدعياً أن مكتب المدعي العام اعتمد على أدلة تتعلق بأفعاله الرسمية كرئيس خلال فترة ولايته الأولى.
يزعم محامو ترامب أن المدعي العام في مانهاتن انتهك مبدأ حصانة الرئاسة من خلال الاعتماد على أدلة تتعلق بالأفعال الرسمية للرئيس ترامب في عامي 2017 و2018. ويؤكدون أن الكثير من الأدلة غير الدستورية تتعلق بإجراءات اتخذت بموجب السلطة التنفيذية الأساسية، والتي تنطبق عليها الحصانة المطلقة. من ناحية أخرى، يقول مكتب المدعي العام ألفين براج إن إدانة ترامب يجب أن تظل قائمة، حيث إن الأدلة المقدمة في المحاكمة كانت ساحقة.
ويرى المدعون أن حكم المحكمة العليا بشأن الأدلة لا ينطبق على هذه القضية، حيث إن الجرائم التي أدين بها ترامب - تزوير السجلات التجارية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 - لم تكن أفعالاً رسمية كرئيس. وقد جادل محامو ترامب بأن الشهادة في المحاكمة، بما في ذلك شهادة مساعدات البيت الأبيض هوب هيكس ومادلين ويسترهوت، والتغريدات التي أرسلها ترامب كرئيس، لا ينبغي أن تُعرض على هيئة المحلفين.
ويرى محامو ترامب أنه لا ينبغي أن تستمع هيئة المحلفين لأي شهادة من هوب هيكس حول الأحداث التي وقعت في عام 2018 عندما كانت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض. ويستندون في ذلك إلى حكم المحكمة العليا الذي يحظر على المدعين العامين تقديم شهادة من مستشاري الرئيس لغرض استجواب الفعل الرسمي. كما جادلوا بأن تغريدات ترامب على حسابه الرسمي على تويتر، مثل سلسلة المنشورات في عام 2018 التي تنفي مخطط أموال التكتم مع ستورمي دانيالز، لا ينبغي أن تُعرض كأدلة في المحاكمة.
يرد المدعون على حجج محامي ترامب بالقول إنهم لم يثيروا اعتراضات خلال المحاكمة على معظم الأدلة التي يشككون فيها الآن. وبالتالي، لا يمكنهم الطعن في هذه الأدلة بعد انتهاء المحاكمة. إن هذه القضية المعقدة تسلط الضوء على التحديات القانونية التي تواجهها الرئاسة الأمريكية، حيث يبقى مصير ترامب السياسي معلقاً بقرار المحكمة.
ومع تأجيل القرار بشأن إلغاء إدانة ترامب، يبقى مستقبله السياسي غير واضح. فهل سينجو ترامب من هذه الإدانة أم أن القضاء سيحكم عليه بالإدانة؟ إن هذه القضية تثير تساؤلات حول حصانة الرئاسة وحدودها، وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبل السياسة الأمريكية. يبقى الرأي العام في انتظار قرار المحكمة، والذي قد يكون له تأثير كبير على المشهد السياسي في الولايات المتحدة.