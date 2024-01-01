زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"محو" أميركا وكوريا الجنوبية تماماً إذا بدأتا حرباً ضد بلاده

وفي خطاب طويل ألقاه في اليوم نفسه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، أطلق زعيم كوريا الشمالية تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ"حرب يمكن أن تندلع في أي وقت في شبه الجزيرة".