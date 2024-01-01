زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"محو" أميركا وكوريا الجنوبية تماماً إذا بدأتا حرباً ضد بلاده

وجّه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم (الاثنين)، أوامر لكبار المسؤولين العسكريين في بلاده بـ"محو" كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة ضد بلاده، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية.
وخلال اجتماع مع كبار القادة في كوريا الشمالية في بيونغ يانغ، قال "كيم": "إذا اختار العدو المواجهة والاستفزاز العسكري إزاء جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، فيجب على جيشنا أن يوجه له ضربة قاتلة لمحوه تماما عبر حشد أقوى الوسائل... دون لحظة من التردد"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي خطاب طويل ألقاه في اليوم نفسه في نهاية اجتماع كبير لمناسبة نهاية العام حدد التوجهات الاستراتيجية للبلاد، أطلق زعيم كوريا الشمالية تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سول، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ"حرب يمكن أن تندلع في أي وقت في شبه الجزيرة".
واعتبر "كيم" أن واشنطن تقف وراء أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية وأمر بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ ضد كوريا الجنوبية.
ولفت إلى أنه لم يعد يسعى إلى المصالحة وإعادة التوحيد مع الجنوب، لأن أميركا وكوريا الجنوبية أثارتا أزمة مستمرة لا يمكن السيطرة عليها.