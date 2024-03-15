أستراليا تعلن وقف تعليق تمويلها للأونروا

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ إن بلادها ستستأنف تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، بعد شهرين تقريبًا من تعليق العلاقات بسبب مزاعم بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.