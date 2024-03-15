أستراليا تعلن وقف تعليق تمويلها للأونروا

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ إن بلادها ستستأنف تمويل وكالة الإغاثة الفلسطينية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، بعد شهرين تقريبًا من تعليق العلاقات بسبب مزاعم بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقالت وونغ إن "أفضل نصيحة متاحة حاليًا من الوكالات ومحامي الحكومة الأسترالية هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية، وأن الضمانات الإضافية الحالية تحمي بشكل كافٍ تمويل دافعي الضرائب الأستراليين".
وأضافت بأن كانبيرا تعمل على توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع الأونروا، بعد أن قدمت إسرائيل معلومات دفعت أستراليا إلى استنتاج أنها يمكن أن تستأنف المساهمة بنحو 6 ملايين دولار لوكالة المعونة.