"عباس" يحث "حماس" على سرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى لمنع التهجير و"نكبة أخرى"

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال رئيس دولة فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يوميًّا، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير؛ لذلك لا بد من تحمّل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني.