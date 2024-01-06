"1.1" مليون طفل مهددون بسبب الصراع وسوء التغذية والأمراض في غزة

أفادت منظّمةُ الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أمس الجمعة، بأن اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلق حلقة مميتة تهدّد أكثر من "1.1" مليون طفل.
وقالت المنظمة: إن هناك ارتفاعًا في حالات الإسهال لدى الأطفال بنسبة "50" في المئة في أسبوع واحد فقط في غزة، مع تعرض "90%" من الأطفال دون سنّ الثانية الآن إلى "الفقر الغذائي الحادّ".
من ناحيتها ذكرت المديرةُ التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل"، أن الأطفال في غزة "عالقون في كابوس يزداد سوءًا مع مرور كل يوم"، موضحة أن الأطفال والعائلات في قطاع غزة "لا يزالون يتعرضون للقتل والإصابة في القتال، كما أنّ حياتهم معرّضة للخطر المتزايد بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها ونقص الغذاء والماء".
ودعت "راسل" لحماية جميع الأطفال والمدنيين من العنف، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والإمدادات الأساسية.
وأشارت "اليونيسف"، في تقريرها، إلى أن حالات الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة ارتفعت من "48" ألفًا إلى "71" ألفًا خلال أسبوع واحد فقط بدءًا من 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ أي ما يعادل "3200" حالة إسهال جديدة يوميًّا.
وأشارت المنظّمة إلى أنّ الزيادة الكبيرة في الحالات في مثل هذا الإطار الزمني القصير "تمثّل مؤشرًا قويًّا على أن صحة الأطفال في قطاع غزة تتدهور بسرعة"، وأنه تم تسجيل ما متوسطه "2000" حالة إسهال شهريًّا بين الأطفال دون سنّ الخامسة في غزة قبل تصاعد الأعمال القتالية، وأن هذا الصعود الأخير في عدد الحالات يمثّل زيادة صادمة تبلغ حوالي "2000%".
وعبّرت عن قلقها بشكل خاصّ بشأن تغذية أكثر من "155" ألف امرأة حامل وأم مرضعة، فضلًا عن أكثر من "135" ألف طفل دون سنّ الثانية؛ نظرًا لاحتياجاتهم الغذائية الخاصة وضعفهم.
ودعت "اليونيسف" إلى استئناف الحركة التجارية لتمكين إعادة ملْء المتاجر وللوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة: "تعمل اليونيسف على توفير المساعدات المنقذة للحياة لأطفال غزة، الذين هم بأمسّ الحاجة إليها، لكننا بحاجة ماسة إلى وصول أفضل وأكثر أمانًا لإنقاذ حياة الأطفال".
وأردفت: "مستقبل آلاف الأطفال الآخرين في غزة على المحكّ. لا يمكن للعالم أن يقف متفرجًا. العنف ومعاناة الأطفال يجب أن يتوقفا".