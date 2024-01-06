"1.1" مليون طفل مهددون بسبب الصراع وسوء التغذية والأمراض في غزة

وأشارت المنظّمة إلى أنّ الزيادة الكبيرة في الحالات في مثل هذا الإطار الزمني القصير "تمثّل مؤشرًا قويًّا على أن صحة الأطفال في قطاع غزة تتدهور بسرعة"، وأنه تم تسجيل ما متوسطه "2000" حالة إسهال شهريًّا بين الأطفال دون سنّ الخامسة في غزة قبل تصاعد الأعمال القتالية، وأن هذا الصعود الأخير في عدد الحالات يمثّل زيادة صادمة تبلغ حوالي "2000%".