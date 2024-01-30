كوريا الشمالية تُطلق صواريخ كروز اليوم الثالث

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان، إنها رصدت إطلاق بيونغ يونغ نحو الساعة السابعة صباحاً من ساحلها الغربي، لكنها لم تحدّد عدد الصواريخ، مشيرة إلى أنها تنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لرصد "أي علامات إضافية على الاستفزازات الكورية الشمالية".