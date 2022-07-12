مجلس الأمن يمدّد آلية توصيل المساعدات لسوريا عبر الحدود

تبنّى مجلس الأمن الدولي، اليوم "الثلاثاء"، قرارًا ينصّ على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير "كانون الثاني"، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.
وصوّت لصالح القرار أغلبية 12 صوتًا من أصل 15، والأصوات الموافقة هي: روسيا، والصين، والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن.
وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت؛ لعدم موافقتها على المدة، التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طلب عدم ذكر اسمه: "إنّ ما جرى في المجلس، هو أنّ روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر، ولم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون جوعًا، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي بين أعضاء المجلس".