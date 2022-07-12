مجلس الأمن يمدّد آلية توصيل المساعدات لسوريا عبر الحدود





وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طلب عدم ذكر اسمه: "إنّ ما جرى في المجلس، هو أنّ روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر، ولم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون جوعًا، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين الماضي بين أعضاء المجلس".

