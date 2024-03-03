غزة.. أكياس القتلى بدل أكياس الطعام والدم اختلط بالطحين بعد قصف "إسرائيل" للمساعدات

وتعرضت خان يونس ليل السبت إلى قصف جوي ومدفعي عنيف، وفي الأثناء يعاني أهالي القطاع من التجويع المستمر رغم عمليات الإنزال الجوي لشيء من المساعدات بعد مجزرة الطحين، فإن هذه المساعدات لا تكفي حوالي 2.3 مليون نسمة معظمهم أجبروا على النزوح من شمال ووسط القطاع إلى جنوبه الأقصى في رفح، وهم يعيشون أوضاعًا إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بالكارثية.