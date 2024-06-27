"هآرتس": مستشفى في شمال إسرائيل أبلغ موظفيه بالاستعداد لتصعيد القتال مع "حزب الله"

وقال "برهوم" في رسالة إلى موظفي المركز: "لقد كان مستوى الاستعداد المطلوب منا مرتفعًا منذ تسعة أشهر تقريبًا، لكن يبدو الآن أنه سيتعين علينا فعل المزيد".