"هآرتس": مستشفى في شمال إسرائيل أبلغ موظفيه بالاستعداد لتصعيد القتال مع "حزب الله"

ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم (الخميس)، أن مدير مركز الجليل الطبي في شمال إسرائيل مسعد برهوم أبلغ موظفيه بالاستعداد لتصعيد الأعمال القتالية بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية خلال الأيام المقبلة.
وقال "برهوم" في رسالة إلى موظفي المركز: "لقد كان مستوى الاستعداد المطلوب منا مرتفعًا منذ تسعة أشهر تقريبًا، لكن يبدو الآن أنه سيتعين علينا فعل المزيد".
وطالب كبار الموظفين بالمركز بعدم السماح لأكثر من ثُلث كل وحدة بالذهاب في إجازة في نفس الوقت.
وذكر "برهوم" أن المستشفى يتأهب للعمل بمعزل عن شبكة المرافق الأخرى لعدة أيام، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.