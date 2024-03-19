اجتماع أميركي إسرائيلي لبحث السبل البديلة لعملية برية كبيرة في رفح

أعلن البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء)، أن فريقًا أميركيًا وآخر إسرائيليًا سيجتمعان في واشنطن قريبًا لبحث سبل بديلة لاستهداف عناصر حركة "حماس" وتأمين الحدود مع مصر دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح.
وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن عبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا عن قلقه العميق إزاء احتمال قيام إسرائيل بالعملية البرية، فقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن الجانبين بحثا المفاوضات الجارية في قطر بشأن المحتجزين في غزة.
وبين البيت الأبيض أن "بايدن" و"نتنياهو" بحثا الأزمة الإنسانية في غزة وأن "بايدن" شدد لـ"نتنياهو" على ضرورة زيادة تدفق المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء غزة خاصة شمال القطاع.