اجتماع أميركي إسرائيلي لبحث السبل البديلة لعملية برية كبيرة في رفح

أعلن البيت الأبيض اليوم (الثلاثاء)، أن فريقًا أميركيًا وآخر إسرائيليًا سيجتمعان في واشنطن قريبًا لبحث سبل بديلة لاستهداف عناصر حركة "حماس" وتأمين الحدود مع مصر دون القيام بعملية برية كبيرة في رفح.