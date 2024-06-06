استشهاد أكثر من 33 فلسطينيًّا في قصف للاحتلال على مدرسة تُؤوي نازحين وسط قطاع غزة

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح والهلال الأحمر الفلسطيني، بأنهما انتشلا أكثر من 33 شهيدًا وعشرات الجرحى من داخل الفصول الدراسية، التي اتخذها النازحون مأوى لهم، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي منازلهم؛ مؤكدين أن القصف طال الطوابق العلوية من المدرسة؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد شهداء المجزرة، وهم من الأطفال والنساء، كما استُشهد ستة فلسطينيين، في قصف للاحتلال استهدف كذلك منزلًا في مخيم النصيرات.