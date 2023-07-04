الرئيس الفرنسي يعلن عن "قانون طوارئ" لتسريع إصلاح أضرار أعمال الشغب

وبعد أن استمع إلى عدد كبير من رؤساء البلديات البالغ عددهم نحو 250، أقرّ ماكرون بعدم وجود "إجماع في الصالة" على الحلول التي يتعيّن تقديمها بعد مقتل الشاب نائل. ومن بين المشروعات المزمع القيام بها، دعا ماكرون إلى تغيير أسلوب بناء السياسات العامة و"توضيح الاختصاصات" بشأن الإسكان.