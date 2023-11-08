قبل "قمة بايدن- شي".. الصين مستعدة للتباحث مع أمريكا على كل المستويات

أعربت الصين عن استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة على كل المستويات، بحسب ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، اليوم (الأربعاء)، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره شي جينبينغ، في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.