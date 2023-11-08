قبل "قمة بايدن- شي".. الصين مستعدة للتباحث مع أمريكا على كل المستويات

أعربت الصين عن استعدادها لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة على كل المستويات، بحسب ما أعلن نائب الرئيس الصيني هان جينغ، اليوم (الأربعاء)، قبل أيام من قمة متوقعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره شي جينبينغ، في سان فرانسيسكو الأسبوع المقبل.
وذكر هان جينغ خلال منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة، أن اللقاءات الرفيعة المستوى التي جرت خلال الأشهر الماضية بين مسؤولين من واشنطن وبكين، بعثت بإشارات إيجابية بشأن تحسن العلاقات، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال: "نحن مستعدون لتعزيز التواصل والحوار مع الولايات المتحدة على كل المستويات، والدفع قدمًا بالتعاون الذي يعود بالفائدة على الطرفين، وإدارة الاختلافات بطريقة جيدة، ومواجهة التحديات الدولية بشكل مشترك".
وتراجعت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية في ظل خلافات على قضايا عدة منها القيود على الصادرات وحقوق الإنسان والأمن القومي.