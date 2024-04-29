مصر متفائلة بالتوصل لهدنة في غزة .. و"بلينكن" لـحماس": لديكم اتفاق سخي جداً

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين) عن تفاؤله حيال مقترح جديد للتوصل إلى هدنة في غزة، فيما يُرتقب أن يصل وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة لإجراء محادثات.