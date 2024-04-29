مصر متفائلة بالتوصل لهدنة في غزة .. و"بلينكن" لـحماس": لديكم اتفاق سخي جداً

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاثنين) عن تفاؤله حيال مقترح جديد للتوصل إلى هدنة في غزة، فيما يُرتقب أن يصل وفد من حركة "حماس" إلى القاهرة لإجراء محادثات.
وقال "شكري" خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "نحن متفائلون، والمقترح المصري للهدنة أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين وحاول انتزاع الاعتدال"، وفقاً لـ"فرانس برس".
في السياق نفسه، عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق حركة "حماس" على اتفاق هدنة وتبادل أسرى وصفه بأنه "سخيّ جدا".
وقال "بلينكن" خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "أمام حماس اقتراح سخي جدا من جانب إسرائيل".
وأضاف: "عليهم أن يقرروا، وعليهم أن يقرروا بسرعة. آمل أن يتخذوا القرار الصحيح".
واعتبر أن "في هذا الوقت، الأمر الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس".