مقتل 3 وإصابة 7 إثر إطلاق نار خلال حفل جماعي في ولاية لويزيانا الأمريكية

وقالت "تايلور" إنه تم تسجيل إطلاق نار جماعي في بالتيمور في ولاية ميريلاند، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، وفي فيلادلفيا، لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا، في حادث إطلاق نار وقع ليلة الاثنين الماضي.