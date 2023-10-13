من المغرب ومصر إلى باكستان.. مظاهرات تجوب العواصم الإسلامية نصرة لفلسطين

وتظاهر آلاف الأردنيين وسط العاصمة عمّان عقب صلاة الجمعة "تضامنًا مع قطاع غزة ودعمًا للمقاومة الفلسطينية"، في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل، وبعد الصلاة في العاصمة الباكستانية إسلام باد، نظمت احتجاجات طالبت بإيقاف القصف الإسرائيلي، مع توقعات بتنظيم احتجاجات أخرى أكبر في وقت لاحق.