تقرير: محادثات سرية بين مستشار بايدن و"الرجل الثاني في روسيا"

تخرج في معهد سانت بطرسبيرغ للشحن عام 1974، وعمل في البداية مهندساً في مكتب تصاميم بناء السفن التابع للمعهد، لكنه سرعان ما تركه عام 1975، بعد تجنيده من قِبل المخابرات السوفياتية، وفق سكاي نيوز.