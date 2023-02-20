بعد الزلزال الأخير.. لبنان تعلن إغلاق جميع المدارس والجامعات اليوم

وكان زلزال جديد، قوته 6.4 درجة، قد ضرب مساء الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسبب في مقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا التي دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين، أودى بحياة عشرات الآلاف.