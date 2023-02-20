بعد الزلزال الأخير.. لبنان تعلن إغلاق جميع المدارس والجامعات اليوم

أعلن عباس الحلبي، وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء الاثنين، وشعر بها سكان دول عدة في المنطقة.
وتفصيلاً، كلف الحلبي المسؤولين عن إدارة هذه المؤسسات بالكشف الهندسي مجددًا على المباني التعليمية كافة؛ للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة الطلاب، لم تكن ظاهرة في الكشف الأول.
ودعا الوزير إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تُشكّل خطرًا على المباني التعليمية، وفقًا للوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان.
وكان زلزال جديد، قوته 6.4 درجة، قد ضرب مساء الاثنين جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسبب في مقتل 3 أشخاص، وإصابة أكثر من 200 في أجزاء من تركيا التي دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين، أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقال المسؤولون إن المزيد من المباني انهار؛ ما أدى إلى محاصرة سكانها، وإصابة أشخاص عدة في كل من تركيا وسوريا.
وكان مركز الهزة الأرضية التي حدثت الاثنين في بلدة دفني بولاية هاتاي التركية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من زلزال 6 فبراير الذي بلغت قوته 7.8 درجة.
وشعر بالهزة سكان سوريا والأردن ولبنان ومصر وإسرائيل، ثم تلتها هزة أرضية أخرى بقوة 5.8 درجة.