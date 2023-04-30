"الجيش السوداني" يرصد تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة

وتابعت أنه : "نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجؤوا لاتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحال التجارية واللجوء إلى التخريب، حيث عمدوا اليوم إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أم درمان وكسر كل محال الخندقاوي والمحال المجاورة، ونهب كل ما فيها".