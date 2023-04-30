"الجيش السوداني" يرصد تحركات لقوات الدعم السريع باتجاه الخرطوم رغم الهدنة

أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تجديد الهدنة المعلنة على الرغم من رصدها الدقيق "لتحركات ونوايا العدو"، مبيّنة استقرار الموقف العملياتي لقواتها بالعاصمة مع هدوء في ولايات البلاد، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قيادة الجيش السوداني، في موجز لها حول الموقف العملياتي اليوم: "رصدنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك مع تشديدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدًا".
وأشار بيان القوات المسلحة إلى التعامل مع أهداف متحركة للمتمردين عصر اليوم غرب المويلح وشمال سجن الهدى وجارٍ الرصد لأي تحركات حالية.
وأضافت: "نجح كمين لقواتنا شمال بحري في تكبيد قوة صغيرة للمتمردين على متن 3 عربات قتالية استسلمت منها اثنتان وانقلبت الثالثة وتم أسر 5 من المتمردين أكدوا لقواتنا أنهم كانوا بصدد الهروب إلا أن زملاءهم من المتمردين هددوهم بالقتل حال الهروب".
وتابعت أنه : "نتيجة لفشل مخططات قادة المتمردين في الاستيلاء على السلطة بالقوة، لجؤوا لاتباع سياسة الأرض المحروقة وذلك بحرق ونهب المزيد من البنوك والمحال التجارية واللجوء إلى التخريب، حيث عمدوا اليوم إلى نهب وحرق بنك التضامن فرع السوق الشعبي أم درمان وكسر كل محال الخندقاوي والمحال المجاورة، ونهب كل ما فيها".
وكررت القيادة اتباع المتمردين لأسلوب التغلغل داخل الأحياء السكنية، وأهابت بمواطنيها اتخاذ الحيطة والحذر وذلك بمحاولة إغلاق الطرق الداخلية بالأحياء لإعاقة تحركاتهم بها.