"رئيس الدولة والقائد الأعلى".. "هاريس" تنشر تقريرًا طبيًّا حول لياقتها لشَغل المناصب العليا

وفي مذكرة وزّعها البيت الأبيض، قال طبيب نائب الرئيس جوشوا سيمونس: "إن الفحص البدني الأخير لهاريس في أبريل كان غير ملحوظ، وأنها تحافظ على نمط حياة نشط، ونظام غذائي صحي للغاية؛ على الرغم من جدول أعمالها المزدحم، وتعاني من الحساسية الموسمية والحكة العرضية، ولا تستخدم التبغ، وتشرب الكحول باعتدال فقط".