"رئيس الدولة والقائد الأعلى".. "هاريس" تنشر تقريرًا طبيًّا حول لياقتها لشَغل المناصب العليا

نشرت نائب الرئيس كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، تقريرًا من طبيبها، اليوم (السبت) يُبَين أنها تتمتع بصحة جيدة، وتصلح لشَغل مناصب عليا؛ في محاولة لرسم خط فاصل مع نظيرها، دونالد ترامب.
وفي مذكرة وزّعها البيت الأبيض، قال طبيب نائب الرئيس جوشوا سيمونس: "إن الفحص البدني الأخير لهاريس في أبريل كان غير ملحوظ، وأنها تحافظ على نمط حياة نشط، ونظام غذائي صحي للغاية؛ على الرغم من جدول أعمالها المزدحم، وتعاني من الحساسية الموسمية والحكة العرضية، ولا تستخدم التبغ، وتشرب الكحول باعتدال فقط".
وأضاف "سيمونس": "إنها تمتلك المرونة البدنية والعقلية اللازمة للتنفيذ الناجح لواجبات الرئاسة، ويشمل ذلك تلك الخاصة بالرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد الأعلى"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأوضح أن حساسية "هاريس" تم إدارتها جيدًا باستخدام الأدوية التي تباع دون وصفة طبية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية، وكان طفحها الجلدي أو الحكة "عرضية ومتقطعة، ولا يبدو أنها تسبب أي تعارض معين ولا ترتبط بأعراض أخرى"، وتستجيب جيدًا للعلاج بمضادات الهيستامين.
وأشار إلى أن "هاريس" خضعت للعلاج المناعي للحساسية خلال السنوات الثلاث الماضية؛ مما أدى إلى تحسين أعراض الحساسية والحكة بشكل كبير، وإلغاء حاجتها إلى الأدوية باستثناء بخاخ الأنف العرضي.
وأفاد "سيمونس" بأن "هاريس" ترتدي عدسات لاصقة، وتشمل سيرةُ عائلتها إصابة والدتها بسرطان القولون، وكانت "هاريس" محدَثة بشأن إجراءات الصحة الوقائية، وشمل ذلك تنظير القولون والماموغرام السنوي.
وتتنافس "هاريس" (59 عامًا) ضد "ترامب" الجمهوري (78 عامًا) على البيت الأبيض. ونشرت معلوماتها الطبية العامة اليوم في محاولة لتوجيه الانتباه إلى رفضه القيام بذلك؛ وفقًا لمساعد "هاريس".
وتتطلع حملة "هاريس" بشغف إلى تسليط الضوء على عمر الرئيس السابق منذ أن أصبح أكبر مرشح في السباق بعد أن تنحى الرئيس جو بايدن (81 عامًا) عن كونه الرمز الديمقراطي بعد أداء ضعيف في مناظرة مع "ترامب".
وتأمل حملة "هاريس" في أن يساعد التباين بين شبابها النسبي وحدة ذهنها مع تقدم "ترامب" في السن وميله إلى التخبط، بالإضافة إلى الاختلافات في الشفافية بين الاثنين؛ في إقناع الناخبين غير المقررين بأنها أكثر ملاءمة لشغل المنصب منه.
وكان طبيب البيت الأبيض في عام 2018 -عندما كان "ترامب" في السلطة- قد ذكر أنه كان يتمتع بصحة ممتازة بشكل عام آنذاك؛ لكنه يحتاج إلى فقدان الوزن وبدء روتين تمرين يومي.