أوكرانيا تنفي ضلوعَها في تفجير خطَّيْ "نورد ستريم"

اعتبرت روسيا، الأربعاء، أن ما نشرته صحيفة أمريكية حول قيام "مجموعة موالية لأوكرانيا" بتفجير خطَّيْ أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و2، العام الماضي؛ مجرد "تشتيت للانتباه". ومن جانبها نفت كييف رسميًّا أن تكون ضالعةً في أعمال التخريب هذه. فيما أكّد المدّعي العام الألماني أن قاربًا يشتبه في استخدامه في عملية التخريب خضع للتفتيش في إطار التحقيق الألماني.