"جونسون" في خطابه الأخير: أنجزت مهمتي و"تراس" ستواصل دعم أوكرانيا

يشار إلى أن سينسيناتوس كان قد قاد الجمهورية الرومانية لأول مرة في عام 458 قبل الميلاد، حين كانت القبائل الإيطالية مهددة. وبعد أن هزم الأعداء، عاد على الفور إلى الزراعة، وبعد ذلك اكتسب شهرة كحاكم متواضع وفاضل، لا يتشبث بالسلطة بأي وسيلة. وفي المرة الثانية نُصِّبَ زعيمًا للجمهورية الرومانية في عام 439 قبل الميلاد، لإخماد انتفاضة شعبية عامة.