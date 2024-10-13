مقتل أسرة من 8 أفراد وقصف مكثّف يدكّ أحياء سكنية في قطاع غزة

وسّعت القواتُ الإسرائيلية نطاقَ توغُّلها في شمال قطاع غزة، اليوم؛ حيث وصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة؛ ممّا أدّى إلى دكّ مناطق في حي الشيخ رضوان، وأجبر مئات العائلات على مغادرة منازلها؛ وفق "سكاي نيوز عربية".