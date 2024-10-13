مقتل أسرة من 8 أفراد وقصف مكثّف يدكّ أحياء سكنية في قطاع غزة

وسّعت القواتُ الإسرائيلية نطاقَ توغُّلها في شمال قطاع غزة، اليوم؛ حيث وصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة؛ ممّا أدّى إلى دكّ مناطق في حي الشيخ رضوان، وأجبر مئات العائلات على مغادرة منازلها؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
ويأتي هذا التصعيد في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دخلت يومها التاسع، وأسفرت حتى الآن عن مقتل مئات الفلسطينيين، بينهم عشرات العالقين تحت الأنقاض في ظلّ تعذُّر وصول الفرق الطبية إليهم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن التوغُّل الإسرائيلي أسفر عن مقتل العشرات في الأيام الماضية، في حين باتت مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا معزولة عن مدينة غزة، مع فرض قيود مشدَّدة على تنقل السكان.
وتواصل القذائفُ والدبابات الإسرائيلية قصفَ الأحياء الشمالية بشكل مكثّف، وسط نقص حادّ في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية؛ ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة.
في الأثناء أكدت المصادرُ الطبية مقتلَ أسرة فلسطينية مكوّنة من 8 أفراد في هجوم إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات للاجئين بوسط القطاع.