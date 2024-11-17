في استهداف لمنطقة رأس النبع.. غارة إسرائيلية تقتل مسؤول الإعلام في "حزب الله"

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصدرين أمنيين، الأحد، بمقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف؛ جراء غارة إسرائيلية على بيروت.
وذكر مصدر أمني أن الغارة على منطقة رأس النبع استهدفت شقة تضم مكتب حزب البعث في بيروت.
وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت، وهي منطقة تستهدف للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.
وقالت مراسلة لموقع "روسيا اليوم": إن المبنى المستهدف يضم مكتبًا لحزب البعث، وإنه تم قصف المبنى من دون سابق إنذار.
ونقلت المراسلة عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا صوت سقوط الصاروخ، لكنهم لم يسمعوا صوت انفجاره.
ولفتت المراسلة إلى أن المستهدف من غارة رأس النبع هو مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف.
وقالت المراسلة: إن "عفيف" قُتِل داخل المبنى المستهدف، وحاليًا تجري عمليات رفع الأنقاض؛ لانتشال المصابين.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في الغارة الإسرائيلية على رأس النبع.
وأكد الأمين العام لحزب البعث مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" الحاج محمد عفيف الذي كان موجودًا بالصدفة في المبنى المستهدف.