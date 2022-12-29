"الروبل الروسي" يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر مقابل الدولار

وهبط الروبل 0.9 بالمائة مقابل الدولار بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل، كما تراجع 0.7 بالمائة إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6 بالمائة أمام اليوان إلى 10.31.