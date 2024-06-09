"نحن مستعدون للحكم".. تعرف على "مارين لوبن" التي هزمت "ماكرون" في الانتخابات الأوروبية

وتحدثت مارين في مقابلة مع مجلة "كلوزر" الفرنسية عن آثار أبيها، إذ كشفت أنه "لم يكن سهلاً على الناس خلال شبابها الانخراط في علاقة عاطفية معها بسبب الاسم الذي تحمله". كما أضافت "أذكر أن أحد الرجال اختار الانفصال عني بسبب ثقل الضغط الذي فرضه عليه محيطه الاجتماعي، وهي حاليًا أم لثلاثة أولاد من زواجين أفضيا إلى الطلاق.