الوكالة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز 18 مرة السقف المسموح به

وأوضحت الوكالة أن "المشاورات لا تزال قائمة" لتحديد مصدر هذه الجزيئات، مؤكدةً بذلك معلومات أدلت بها مصادر دبلوماسية. لكن طهران سبق أن تحدثت عن "تراكم غير مقصود" بسبب صعوباتٍ تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في التخصيب.