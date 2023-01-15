مقتل 20 على الأقل بقصف روسي في دنيبرو

وإثر هذا الإعلان البريطاني، قالت موسكو: إن شحنة الأسلحة هذه "لن تُسرّع بأي حال من الأحوال إنهاء الأعمال العدائية العسكرية، بل ستكثّفها فقط، وتتسبب في مزيد من الضحايا"، بحسب بيان صادر عن سفارة روسيا في لندن السبت.